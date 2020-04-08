Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü aplikasyonu ile ilgili olarak "Vakaları, vaka teması olanları, şüpheli vakaları takip etmek için kullanımı zorunlu bir APLİKASYON geliştirdik. Evde izolasyon kuralına uyulup uyulmadığını tespit edeceğiz. İzolasyon ihlalinin yaptırımı olacak. Sistem bir iki gün içinde devreye girecek." paylaşımında bulundu. Paylaşım ardından Corona virüsü aplikasyonu nedir? Aplikasyon ne demek? gibi sorular gündeme geldi. İşte corona virüsü aplikasyonu ve aplikasyon terimiyle ilgili bilgiler...

APLİKASYON NEDİR?

Teknolojiyle birlikte hayatımıza giren aplikasyon kelimesi en temel şekliyle uygulama anlamına gelir.

Corona virüsü aplikasyonu ne demek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basında toplantısında Corona virüsü aplikasyonuyla ilgili şu bilgileri vermişti: "Vakalarımızı takip etmek için, izole olmalarını görmek üzere bir çalışma yaptık. Bu üç operatör ve BTK'nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) işbirliğiyle olan bir tablo. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde devreye girecek. Bir aplikasyon geliştirildi, hastalarımız indirmek zorundalar. Hem takip, hem de kendi durumlarını anlık görebilecekleri bir sisteme geçmiş oluyoruz. Hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız da açıklamalar yapmış olacak."