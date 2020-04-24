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İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 15:03,Son Güncelleme:

Corona virüsten ölen polis memuru, toprağa verildi

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Corona virüsten ölen polis memuru, toprağa verildi
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde corona virüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru İsmail Hıta (48), Osmaniye'de toprağa verildi.

Reyhanlı ilçesinde polis memuru olarak görev yapan İsmail Hıta, rahatsızlanınca 8 Nisan'da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde koronavirüs değerleri pozitif çıkan Hıta, tedavi altına alındı. Adana'da tedavisi süren Hıta, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hıta’nın cenazesi Adana’dan önce İskenderun’a, ardından da ailenin talebi üzerine Osmaniye’deki Kesmeburun köyüne götürülerek toprağa verildi.

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