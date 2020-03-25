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AA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 15:33,Son Güncelleme:/

Corona Virüsten korunmak için içip ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

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Corona Virüsten korunmak için içip ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
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İstanbul'da "saf alkol tüketimine" bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, 20 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

İstanbul'da son iki haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, iddiaya göre Corona Virüsten korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri, sonrasında ise çok fazla oranda içmeleri nedeniyle zehirlenmişti.

Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçekmece, Ataşehir ve Beylikdüzü'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Hastanelere sevk edilenlerden 20'sinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 18'i daha önce adliyeye sevk edilmiş ve bu zanlıların 5'i adli kontrol şartıyla, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 10'u zanlı ise Bakırköy Adliyesine sev edildi. Diğer şüphelinin ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Yetkililer, Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere tüm vatandaşları, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) veya diğer hastalıklardan korunmak adına saf alkol ya da sahte içki tüketmemeleri konusunda uyardı.

Başakşehir'de sahte alkol iddiası: 2 kişi öldü
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