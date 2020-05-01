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DHA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Corona Virüsten hayatını kaybetmişti... Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşti

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Corona Virüsten hayatını kaybetmişti... Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşti
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Corona Virüsle mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı bulunduğu tabela, isminin verildiği hastanedeki yerine takıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni yapılan binasına 24 saatlik bir çalışmanın ardından takılan tabelayla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi ölümsüzleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine Corona Virüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verileceğini açıklamıştı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşti
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Corona Virüsten hayatını kaybetmişti... Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlunun adı ölümsüzleşti

Bu açıklamanın ardından İstanbul il Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde yaptırılan tabela 24 saatlik bir çalışmanın ardından hastaneye asıldı.

Corona Virüsten hayatını kaybetmişti... Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlunun adı ölümsüzleşti

Yeniden inşa edilen binaya tabelanın asılmasıyla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu.

 

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