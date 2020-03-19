Hürriyet yazarı karantinadan anlattı: Corona virüsle ilgili dikkat çeken İngiltere yorumu

Nalan Koçak, İngiltere’deki durumla ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu:



"İngiltere finansın merkezi olduğu için yasaklar her zaman bu ülke için gecikir. İngiltere’de anormal bir normalite durumu vardı. Bir küresel salgın var tüm ülkeler sınırlarını kapatıyor fakat ben pazartesi günü geldim o güne kadar hiçbir şekilde bir problem yoktu, herkes sokaklardaydı. Bunun nedeni ise devlet hiçbir şey yapmadı. Devlete çok güveniyorlar İngiltere’de."