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GeriGündem Son dakika haberi...Corona Virüse karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem... Adım adım takip edecekler
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Haber Giriş: 11.03.2020 - 13:41,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi...Corona Virüse karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem... Adım adım takip edecekler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısı için TBMM'deydi. Ancak bugün bir kişi daha dikkat çekti. Özel bir termal kamerayla bir ekip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izlemeye devam etti.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem
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Grup toplantısına girerken ve çıkarken de büyük bir dikkatle takip etti. Özel bir kamerayla bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adımı izledi. O kameranın hedefindeki asıl kişi, Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısını izlemek için gelen kişilerdi. Herkesin ateşi tek tek kontrol edildi.

Ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti. Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.

Son dakika haberi...Corona Virüse karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan için termal kameralı önlem... Adım adım takip edecekler

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