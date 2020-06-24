Corona virüs yaz aylarında biter mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama

Tüm dünyada etkili olan koronavirüste tedbirler ve önlemler devam ederken virüsün yaz aylarındaki etkisi aylardır gündemde yer alıyor. Yaz aylarında virüsün etkisinin kaybolacağı iddialarına yönelik Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, "Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda bilimsel bir kanıt yoktur." dedi.

CORONA VİRÜS YAZ AYLARINDA BİTECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Kontrol dışı gelişmeleri ayrı tututarsak, önümüzdeki günlerin bu yaz günleri gibi aydınlık olacağına güçlü gerekçelerimiz var.

Bir uyarımız daha var. Yılın ilk aylarından kabul gören tahminler, korona virüsün kışın daha etkili olacağını yazın etkini kaybedeceğini söylüyordu. Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda bilimsel bir kanıt yoktur.Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar risk grubundadır. Onların ve çevresindekilerin ciddiyeti unutmamaları gerekiyor. Lütfen aynı hassasiyeti koruyalım.