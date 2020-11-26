Corona virüs vaka sayısının arttığı Manisa'da dikkat çeken yoğunluk

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, yüzde 50 vaka artışı sınırına yaklaştığını belirttiği Manisa'da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu dikkat çekti. Özellikle Manisa Valiliği önündeki Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde, koronavirüs öncesini aratmayan görüntüler oluştu. Cadde üzerinde yaya olarak gezen vatandaşların yanı sıra, parkta oturan ve banka işlemleri için sıraya giren vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.



Yaşlılar ise, gençlerin kendilerine oranla kurallara uymadığı ve hastalığın yayılmasına neden olduklarından yakındı. Hüseyin Ürkmez (61), "Genellikle gençlerin maske takmadığı görülüyor. Gençler maske takmadığı zaman virüsü evlerine gittikleri zaman anne ve babalarına taşıyor. Özellikle gençlerin maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri lazım" diyerek, gençlere uyarıda bulundu.