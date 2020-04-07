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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 13:33,Son Güncelleme:/

Corona virüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı

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Corona virüs testi pozitif çıkan kadın karantinaya alındı
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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, T.A. (53) adlı kadın koronavirüs(corona virüs) testinin pozitif çıkması üzerine hastanede karantinaya alındı. T.A.'nın Kıbrıs'tan ziyaretine gelen kızı, damadı ve torunu da tedbir amacıyla evlerinde izole edildi.

Korkuteli'nde yaşayan T.A.'ya Kıbrıs'tan kızı, damadı ve torunu ziyarete geldi. Dün çeşitli şikayetler ile hastaneye başvuran T.A.'nın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. T.A., Korkuteli Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. T.A.'nın kızı, eşi ve torununa da test yapıldı. İlk testleri negatif çıkan aile evde izole edildi. 

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Korkuteliler, maalesef dün gece itibariyle ilçemizde ilk Covid-19 virüs tespitli bir vatandaşımızın testi pozitif çıkmıştır. Virüs bulaşma sebebi Kıbrıs kökenlidir. Vatandaşımız Korkuteli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmış, tedavisi sürmektedir.

Vatandaşımızın sağlık durumu iyi yöndedir. Ailesi ve etrafı karantinaya alınmıştır. Temaslı bulunduğu kişiler kurumlarımız tarafından hikayesi dinlenerek gerekli tedbirler alınmak suretiyle izole edilecektir. Başta vatandaşımız ve ailesi olmak üzere ilçemize şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Daha fazla vatandaşımızın ilçemizde bulunduğu netleşen virüsten dolayı hastalanmaması adına çok çok acil bir durum oluşmadan evlerinden çıkmamalarını hassasiyetle rica ediyorum" dedi.

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