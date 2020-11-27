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Haber Giriş: 27.11.2020 - 14:39 | Son Güncelleme:

Corona virüs testi pozitif çıkan hasta hastaneden kaçtı

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Corona virüs testi pozitif çıkan hasta hastaneden kaçtı
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Manisa’da corona virüs(Covid-19) testi pozitif çıkan ve Manisa Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Fatma T. isimli kadın tedavisi tamamlanmadan hastaneden kaçtı. Hem kendi sağlığını hem de diğer vatandaşların sağlığını hiçe sayan kadın her yerde aranıyor.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Spil Mahallesi Çilek Küme Evlerinde yaşadığı öğrenilen Fatma T. isimli kadın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Manisa Şehir Hastanesine tedavi amaçlı yatırıldı. Pozitif olan Fatma T. tedavisi tamamlanmadan hastaneden kaçtı. Hastanenin durumu emniyet güçlerine bildirmesinin ardından pozitif vaka olan kadının arama çalışmalarına başlandı.

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