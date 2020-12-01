Corona virüs test sonucunu beklemeden dışarı çıktı, yurtta karantinaya alındı

Zonguldak Valiliği binasına sabah saatlerinde gelen Sinan Tonkaz'ın, HES kodu sorgusunda Covid-19 testi yaptırdığı ancak sonucu belli olmadan dışarı çıktığı tespit edildi.



Durum filyasyon ekiplerine bildirildi. Kısa sürede gelen ekip, Sinan Tonkaz'a süreci evde geçirmesi gerekirken dışarı çıktığını ve bu durumda yurda yerleştirileceği bilgisini verdi. Polis ekipleri de Tonkaz hakkında tutanak tutarak adli işlem başlattı. Sinan Tonkaz, ambulansa alınarak, test sonucu çıkana kadar karantinaya alınacağı yurda götürüldü.