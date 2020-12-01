MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCorona virüs test sonucunu beklemeden dışarı çıktı, yurtta karantinaya alındı
GeriGündem Corona virüs test sonucunu beklemeden dışarı çıktı, yurtta karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

Corona virüs test sonucunu beklemeden dışarı çıktı, yurtta karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Zonguldak'ta, corona virüs(koronavirüs) testi yaptırdıktan sonra evinde karantinada olması gerekirken valiliğe giden Sinan Tonkaz (50), Hayat Eve Sığar (HES) sorgusunda tespit edilerek, yurda yerleştirildi.

Zonguldak Valiliği binasına sabah saatlerinde gelen Sinan Tonkaz'ın, HES kodu sorgusunda Covid-19 testi yaptırdığı ancak sonucu belli olmadan dışarı çıktığı tespit edildi.

Durum filyasyon ekiplerine bildirildi. Kısa sürede gelen ekip, Sinan Tonkaz'a süreci evde geçirmesi gerekirken dışarı çıktığını ve bu durumda yurda yerleştirileceği bilgisini verdi. Polis ekipleri de Tonkaz hakkında tutanak tutarak adli işlem başlattı. Sinan Tonkaz, ambulansa alınarak, test sonucu çıkana kadar karantinaya alınacağı yurda götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle