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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 17:39,Son Güncelleme:/

Corona virüs test sonucu pozitif çıktı! Giriş-çıkışlar yasaklandı

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Corona virüs test sonucu pozitif çıktı! Giriş-çıkışlar yasaklandı
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Kırşehir'de yurt dışından gelen kadın, koronavirüs(coroa virüs) testi pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldı. Kadının yaşadığı binada 6 kişinin daha koronavirüse yakalandığı tespit edilince, 2 bloklu site karantinaya alındı.

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  • Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındı
  • Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındı
  • Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındı
  • Yurt dışından gelen kadın ve 6 komşusu koronavirüse yakalandı, site karantinaya alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yurt dışından Kervansaray Mahallesi'nde bulunan 2 bloklu sitedeki evine gelen ismi henüz öğrenilemeyen kadın, yüksek ateş ve öksürük şikâyetiyle Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine, sağlık ekipleri kadının yaşadığı 80 ailenin oturduğu sitede oturanları kontrol etti. Yapılan çalışmada, binada yaşayan 6 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 2 bloklu sitenin dün akşam saatlerinde karantina altına alınmasına karar verdi.

Test sonucu pozitif çıkan 7 kişinin tedavisi hastanede sürerken, polis karantina altına alınan site çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Siteye giriş ve çıkışlara izin verilmezken, vatandaşların da siteye yaklaşmasına müsaade edilmiyor.

Sitedeki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor. Öte yandan, Kırşehir'in Kaman ilçesi Savcılı Ebeyit Köyü Kapaklı Mahallesi de Ali K.'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Mahallede yaşayanların 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı bildirildi.

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