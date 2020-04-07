Corona Virüs tedavisi gördü, taburcu oldu! Komşuları alkışlarla karşıladı
Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Corona Virüs tedavisi gören, sağlık durumu iyiye gidince taburcu olup tedavisine evde karantinada devam edilecek olan esnaf oturduğu sitede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.
Kadirli ilçesinde esnaf olan İbrahim Sevmez bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede Corona Virüs teşhisi konularak tedavi altına alındı.
Tedavisi Osmaniye Devlet Hastanesi'nde devam eden İbrahim Sevmez’in sağlık durumu iyiye gidince doktorlar tarafından taburcu edilip tedavisine evinde karantina altında devam etmesine karar verildi.
Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'nden alınarak Kadirli ilçesinde ki evine getirilen İbrahim Sevmez, ambulanstan inince komşularının desteği ile karşılandı. İbrahim Sevmez’in komşuları alkışlayarak moral verdiler.
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