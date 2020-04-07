MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCorona Virüs tedavisi gördü, taburcu oldu! Komşuları alkışlarla karşıladı
GeriGündem Corona Virüs tedavisi gördü, taburcu oldu! Komşuları alkışlarla karşıladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 08:58,Son Güncelleme:/

Corona Virüs tedavisi gördü, taburcu oldu! Komşuları alkışlarla karşıladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Corona Virüs tedavisi gördü, taburcu oldu! Komşuları alkışlarla karşıladı
Abone Olgoogle-news

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Corona Virüs tedavisi gören, sağlık durumu iyiye gidince taburcu olup tedavisine evde karantinada devam edilecek olan esnaf oturduğu sitede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

Kadirli ilçesinde esnaf olan İbrahim Sevmez bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede Corona Virüs teşhisi konularak tedavi altına alındı.

Tedavisi Osmaniye Devlet Hastanesi'nde devam eden İbrahim Sevmez’in sağlık durumu iyiye gidince doktorlar tarafından taburcu edilip tedavisine evinde karantina altında devam etmesine karar verildi.

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'nden alınarak Kadirli ilçesinde ki evine getirilen İbrahim Sevmez, ambulanstan inince komşularının desteği ile karşılandı. İbrahim Sevmez’in komşuları alkışlayarak moral verdiler.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle