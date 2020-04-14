Corona Virüs şüphelisi hamile eşi doğuma gidince kaçmış! Test sonucu belli oldu
Denizli'de Corona Virüs şüphesiyle yatırıldığı hastanenin ikinci katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçtıktan sonra yakalanarak tekrar tedaviye alınan Ufuk G.'nin (38) ilk testi negatif çıktı. Ufuk G.'nin hamile eşinin başka bir hastaneye doğum için götürülmesi üzerine kaçtığı öğrenildi.
Sarayköy ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ufuk G., Corona Virüs belirtileri gösterince dün ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin ikinci katında gözlem altına alınan Ufuk G., odadaki iki çarşaf ve iki perdeyi birbirine bağlayıp pencereden zemine inerek kaçtı.
Ufuk G.'nin odada olmadığını gören görevliler polisi aradı. Yapılan araştırma sonunda Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde olduğu tespit edilen Ufuk G., ambulansla tekrar hastaneye getirilerek, tedaviye alındı.
CORONA VİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Ufuk G.'nin ilk Corona Virüs testi negatif çıktı. Rahatsızlığının devam etmesi nedeniyle ikinci kez test yapılacağı bildirilen Ufuk G.'nin hamile olan eşinin doğum için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne yatması üzerine kaçtığı öğrenildi.
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