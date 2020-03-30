MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCorona Virüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı
GeriGündem Corona Virüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 15:52,Son Güncelleme:/

Corona Virüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Corona Virüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı
Abone Olgoogle-news

Kayseri'de Corona Virüs olabileceğinden şüphelenip ihbarda bulunan Durmuş E. (41), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı.

Kentte oturan Durmuş E, 3 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Durmuş E, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 14 gün evde kendisini izole etmesi söylenerek gönderildi. Ancak Durmuş E, bugün noterde işlem yapmak için dışarıya çıktı.

Melikgazi ilçesi, Vatan Caddesi'nde rahatsızlanan Durmuş E, Corona Virüsten şüphelenerek polis ve 112 acil sağlık ekibine haber verdi. Polis, Durmuş E.'nin bankta oturduğu caddeyi yaya girişine kapattı. Koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri de Durmuş E'ye müdahale etti.

Koronavirüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı
daha fazla video için

Corona Virüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı
Durmuş E, ambulansa bindirilerek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve gözlem altına alındı. Belediye ekipleri, Durmuş E.'nin oturduğu bank ile çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Cadde, daha sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Corona Virüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı

Corona Virüs olabileceği şüphesiyle polisi aradı, hastaneye kaldırıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle