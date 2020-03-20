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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 16:52,Son Güncelleme:/

Corona virüs karantinasını ihlal eden kişilere para cezası

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Corona virüs karantinasını ihlal eden kişilere para cezası
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Osmaniye'de, yurt dışından gelen ve evlerinde gözlem altına alınan 5 kişiye, 14 günlük corona virüs karantina sürecini ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası uygulandı.

Sumbas'ın Yeşilyayla Köyü ve Düziçi'ne bağlı Ellek Beldesi'nde, Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilen ve evlerinde 14 gün geçirmeleri istenen R.G. (59), Ö.F. (72) ve S.S. (75) ile birlikte O.Y.(58) ve eşi F.Y.'nin (58) koronavirüse karşı evde izleme, bilgilendirme ve onarım formu imzalatılmasına rağmen tutanağa uymayarak dışarıda serbest bir şekilde dolaştıkları tespit edildi. Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda bu kişilere, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

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