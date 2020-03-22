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AA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 14:51,Son Güncelleme:/

Corona virüs karantinası sürüyor! Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı yurtlara alındı

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Corona virüs karantinası sürüyor! Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı yurtlara alındı
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Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Zonguldak'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına gelen Ro-Ro kuru yük gemi mürettebatı ve tır şoförü 51 kişi, burada yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle karantina için önceden boşaltılan yurda götürüldü.

Corona virüs karantinası sürüyor Ukraynadan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı yurtlara alındı
Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak. 
Corona virüs karantinası sürüyor Ukraynadan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı yurtlara alındı


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