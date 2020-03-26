MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCorona Virüs hayatı teraslara taşıttı
GeriGündem Corona Virüs hayatı teraslara taşıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Corona Virüs hayatı teraslara taşıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Corona Virüs hayatı teraslara taşıttı
Abone Olgoogle-news

Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlıların, Antalya’da terasta spor yapması, saç tıraşı olması gülümsetti.

Corona Virüsten en fazla etkilenen 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılar, ya uyarılıyor ya da polis ekipleri tarafından evlerine geri bırakılıyor.

Sokağa çıkamayan yaşlılar ise ilginç çözümler bulmaya başladı. Kentin farkla noktalarında iki apartmanın terasında yaşlıların yürüyüş ve egzersiz hareketleri yaptıkları görüldü.

Corona Virüs hayatı teraslara taşıttı
daha fazla video için

Bir başka terasta ise yaşlı kişinin saç tıraşı olduğu gözlemlendi. Yaşlıların terasta spor yapması ve tıraş olması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, parklar içine kurulan spor noktalarının boş olduğu görüldü.

Corona Virüs hayatı teraslara taşıttı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle