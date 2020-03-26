Corona Virüs hayatı teraslara taşıttı

Corona Virüsten en fazla etkilenen 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılar, ya uyarılıyor ya da polis ekipleri tarafından evlerine geri bırakılıyor.

Sokağa çıkamayan yaşlılar ise ilginç çözümler bulmaya başladı. Kentin farkla noktalarında iki apartmanın terasında yaşlıların yürüyüş ve egzersiz hareketleri yaptıkları görüldü.

Bir başka terasta ise yaşlı kişinin saç tıraşı olduğu gözlemlendi. Yaşlıların terasta spor yapması ve tıraş olması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, parklar içine kurulan spor noktalarının boş olduğu görüldü.



