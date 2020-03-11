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Kaan ULU/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2020 - 14:59,Son Güncelleme:/

Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı başladı

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Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı başladı
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Sağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanlığı'nda başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı da açıklanmıştı ama Bakan katılmadı.

Corona Virüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'de ilk Corona Virüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı.

Toplantı, Sağlık Bakanlığı'nda saat 13.30'da başladı. Toplamda 26 kişiden oluşan Bilim Kurulu'nda bakanlık bürokratlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, heyetleriyle birlikte önce ayrı bir toplantı yaptı sonra da Bilim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılması bekleniyordu ancak Bakan Selçuk katılmadı.

Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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