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AA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

Corona Virüs Bilim Kurulu toplanacak

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Corona Virüs Bilim Kurulu toplanacak
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, corona virüsle ilgili gelişmeleri görüşmek üzere saat 13.30'da toplanacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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