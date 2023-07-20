Çorlu’daki tren kazasında TCDD birimleri kusurlu

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Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın dünkü 15’inci duruşması öncesi, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile bazı yaralılar, duruşmanın yapıldığı Halk Eğitim Merkezi önüne yürüdü.

EK RAPOR OKUNDU

Duruşmada ise daha önce oluşturulan bilirkişi heyetinin ek raporu okundu. Raporun sonuç kısmında “TCDD Genel Müdürlüğü AR-GE Birimi, Merkez ve 1’inci Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi Müdürlükleri ile Altyapı ve Sanat Yapılarını Yenilemeden Sorumlu Başkanlığı ve Yol ve Geçit Kontrol Memuru istihdam etmekle sorumlu başkanlığının asli kusurlu oldukları görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi. Mahkeme, duruşmayı 1 Eylül’e erteledi.