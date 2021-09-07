Çorlu'daki tren kazası davasında 8'inci duruşma başladı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"3 YILDIR ADALET ARIYORUZ"

Davanın 8'inci duruşmasının görülmesine mahkeme salonuna dönüştürülen Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde başlandı. Kazada yaralananlar ve yakınlarını kaybedenler, Bulvar Yolu üzerinde toplanıp, ellerinde ölenlerin fotoğrafları ile yürüyerek salon önüne geldi. Kazada kızı Bihter Bilgin, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş'u kaybeden Zehra Bilgin, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, "3 yıldır adalet arıyoruz" dedi.

Duruşmaya katılmak üzere salona girenlere HES kodu sorgulaması yapılıp, sosyal mesafe kuralları uygulandı. Duruşmaya, başka bir yere tayini çıkması nedeniyle Turgut Kurt katılmazken, diğer sanıklar salonda hazır bulundu.

Duruşma devam ediyor.

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