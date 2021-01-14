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Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 2 operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere baskın yapılan operasyonda tavan araların gizlenmiş, satışa hazır 149 fişek eroin ve 9 fişek bonzai ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve 740 TL ele geçirildi. E.Ş., Ş.G., İ.G. ve M.E. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ş.'nin 'silahlı yaralama' suçundan arama kaydı bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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