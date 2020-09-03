Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen şüpheliler ile metruk binalarda yapılan aramalarda, satışa hazır, fişeklenmiş halde 50 gram kokain, 30'ar gram eroin ve bonzai ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON ANLARI KAMERADA

Operasyon, kameralarca da kayıt altına alınırken, polisin, şüpheliler üzerinde yaptığı arama ve uyuşturucuların bulunduğu anlar, görüntülere yansıdı. Gözaltındaki 17 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.