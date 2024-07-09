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Çorlu’da tren kazasında ölenler unutulmadı

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#Çorlu#Tren Kazası#Anma
Çorlu’da tren kazasında ölenler unutulmadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 07:00

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden 8 Temmuz 2018’de İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere 362 yolcu ve 6 personel ile hareket eden tren Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. Kazada 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirirken, 328 kişi de yaralanmıştı. Kazanın 6’ıncı yılında hayatını kaybedenler için Sarılar Mahallesi’nde yaptırılan anıtın önünde etkinlik düzenlendi.

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Kazada yakınlarını kaybeden vatandaşlar, ellerinde kazada ölenlerin fotoğraflarını taşıyıp, anıt ve bölgeden geçen rayların üzerine resimlerinin bulunduğu pankartı bıraktı.

Kazada kızı Bihter Bilgin, kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ve 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş’u kaybeden Zeliha Bilgin ise acılarının büyük olduğunu, hiç bitmeyeceğini söyledi. Bilgin, “Bu kadar hüzün dolu bir günde acı dolu bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için acımıza hüznümüze ortak olduğunuz için unutmadınız, unutturmadığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu. Daha sonra ölenler için Sarılar Mahallesi Camisi’nde mevlit okutuldu.

 

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#Çorlu#Tren Kazası#Anma

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