Çorlu’da tren kazasında ölenler unutulmadı

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Kazada yakınlarını kaybeden vatandaşlar, ellerinde kazada ölenlerin fotoğraflarını taşıyıp, anıt ve bölgeden geçen rayların üzerine resimlerinin bulunduğu pankartı bıraktı.

Kazada kızı Bihter Bilgin, kardeşleri Emel Duman, Derya Kurtulmuş ve 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş’u kaybeden Zeliha Bilgin ise acılarının büyük olduğunu, hiç bitmeyeceğini söyledi. Bilgin, “Bu kadar hüzün dolu bir günde acı dolu bir günde bizleri yalnız bırakmadığınız için acımıza hüznümüze ortak olduğunuz için unutmadınız, unutturmadığınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu. Daha sonra ölenler için Sarılar Mahallesi Camisi’nde mevlit okutuldu.

