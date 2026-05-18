Çorlu'da şehit olan polisin ortaya çıkan görüntüsü yürekleri dağladı

Çorluda şehit olan polisin ortaya çıkan görüntüsü yürekleri dağladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 10:45

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kavga ihbarına gittiği adreste silahla vurularak şehit olan polis memuru Emrah Koç'un memleketi Van'ın Çaldıran ilçesindeki evinin önünde bir grup çocukla birlikte vakit geçirip bilmece sorduğu ve bir iş yerinde mesai arkadaşıyla türkü söylediği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden gelen haber Türkiye'yi derinden yaraladı. İhbar üzerine 6 katlı iş merkezinin 3'üncü katına çıkan polis ekibine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. Adrese çok sayıda takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken çıkan çatışmada saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.

Erkan Tütüncüler (Solda) ile Emrah Koç (Sağda)

SALDIRGANIN YAKALANMA ANI

Çorlu'da 2 polisi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada. Görüntülerde polis memurlarının önce silah doğrultup teslim olmaya çağırdığı, ardından teslim olan saldırganın kontrollü şekilde yere yatırılarak gözaltına alındığı görülüyor. 

ÇOCUKLARLA EĞLENDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çaldıran ilçesinin Kuskunkıran Mahallesi’ndeki babaevinin bahçesinde bir yakını tarafından çekilen görüntülerinde, şehit polis memuru Emrah Koç'un, bir grup çocuğa çeşitli bilmeceler sorduğu, bilenleri ise 'çak' yaparak kutladığı görülüyor.

MESAİ ARKADAŞLARIYLA TÜRKÜ SÖYLEDİĞİ ANLAR

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli şehit polis memuru Emrah Koç'un bir iş yerinde mesai arkadaşıyla türkü söylediği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler izleyenleri duygulandırırken, şehit polisin cenazesinin defnedilmek üzere Çorlu'dan memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.

