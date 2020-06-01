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Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

Çorlu'da sağanak

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Çorlu'da sağanak
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Hava sıcaklığının 14 derece olduğu Çorlu'da gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Omurtak Caddesi suyla kaplanırken, yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi. Su birikintisi nedeniyle arıza yapan araçlar, çekici yardımı ile kaldırıldı. Caddede su tahliyesi yapılarak, tekrar trafiğe açıldı.

Trafik ekipleri, suyla kaplanan cadde ve sokaklarda önlem alarak, sürücüleri uyardı.

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