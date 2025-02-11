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Çorlu'da kızını öldüren cani baba tutuklandı... Su Dilem Yazıcı'ya acı veda: Seni bu tabuta nasıl koydular

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Çorlu#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 16:00

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eşinden boşanan Amir Yazıcı (44) yaralı, kızı Su Dilem Yazıcı (13) ise ölü olarak bulunmuştu. Tedavisi sonrası gözaltınan alınan Amir Yazıcı ifadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra çok sinirlendiğini söylerken, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartışık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum." dedi. Cenaze töreninde kızının tabutuna sarılan G.U., "Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye ağladı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Çorlu’nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi’nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve fabrikada çalışan Amir Yazıcı, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, ‘Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.’dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah’ notunu paylaştı.

Paylaşımı görüp Amir Yazıcı’ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi.

Çorluda kızını öldüren cani baba tutuklandı... Su Dilem Yazıcıya acı veda: Seni bu tabuta nasıl koydular
Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba Amir Yazıcı’yı yaralı, ortaokul öğrencisi kızı Su Dilem Yazıcı’yı ise ölü buldu. Amir Yazıcı , Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorluda kızını öldüren cani baba tutuklandı... Su Dilem Yazıcıya acı veda: Seni bu tabuta nasıl koydular

Su Dilem Yazıcı’nın yanında ise çok sayıda ilaç bulundu. Su Dilem Yazıcı’nın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde kızı Mustafa Cezzar İlkokulu 8’inci sınıf öğrencisi Su Dilem Yazıcı ölü, kendisi de bilekleri kesik, yaralı bulunan Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Çorluda kızını öldüren cani baba tutuklandı... Su Dilem Yazıcıya acı veda: Seni bu tabuta nasıl koydular

CANİ BABA İTİRAF ETTİ

Amir Yazıcı ifadesinde kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Dün kızım okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebepler nedeniyle kızımla tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kedi bileklerimi kestim" dediği öğrenildi. Amir Yazıcı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kızı Su Dilem Yazıcı'yı boğarak öldürüp bileklerini keserek intihara teşebbüs eden Amir Yazıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yazıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Çorluda kızını öldüren cani baba tutuklandı... Su Dilem Yazıcıya acı veda: Seni bu tabuta nasıl koydular

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DİLEM'İN TELEFONUNDAKİ SON MESAJ

Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını dün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem’in telefonundan kendisine, 'Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım katilsin' şeklinde mesaj geldiğini anlattı.

Çorluda kızını öldüren cani baba tutuklandı... Su Dilem Yazıcıya acı veda: Seni bu tabuta nasıl koydular

'SENİ BU TABUTA NASIL KOYDULAR'

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Su Dilem Yazıcı’nın cenazesi, Çorlu Garaj Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazının ardından kılının cenaze namazına anne G.U., yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Gözyaşı döken G.U., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Çorluda kızını öldüren cani baba tutuklandı... Su Dilem Yazıcıya acı veda: Seni bu tabuta nasıl koydular

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Kızının tabutuna sarılan G.U., "Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye ağladı. Su Dilem Yazıcı, kılınan namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Çorluda kızını öldüren cani baba tutuklandı... Su Dilem Yazıcıya acı veda: Seni bu tabuta nasıl koydular

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#Tekirdağ#Çorlu#Cinayet

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