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Çorlu'da kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın

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#Tekirdağ#Çorlu#Yangın
Çorluda kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 06:03

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 03.00 sıralarında Çorlu-Tekirdağ kara yolu üzerindeki Hatipler Mahallesi'ndeki kimyasal maddelerin bulunduğu belirtilen depoda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede binayı sardı. İş yeri güvenlik görevlisinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PARK HALİNDE BULUNAN BİR ARAÇ YANDI

Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine, çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen güvenlik görevlisine ambulansta müdahale edilirken, deponun önünde park halinde bulunan bir araç yandı.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, yangın sonrası depo kullanılamaz hale geldi.

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Ekiplerin depoda soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Tekirdağ#Çorlu#Yangın

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