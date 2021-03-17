Çorlu tren kazasında ek bilirkişi raporu: Menfezler ve borular yetersiz

Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, Doç. Dr. Hüseyin Onur Tezcan, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Kocabaş, Dr. Öğretim Üyesi İlker Üstoğlu, araştırma görevlileri Dr. Haluk Yılmaz ve Dr. Mehmet Ufuk Turan tarafından hazırlanan raporda şu görüşlere yer verildi: "Kaza mahallindeki menfezlerin ve boru geçişlerin kapasiteleri, havza debileri için yetersizdir. Ayrıca boru geçişlerin girişleri toprak altında kaldığından çalışmadıkları tespit edilmiştir. Kaza güzergahı üzerinde demiryolu hidrolik sanat yapıları ve akarsu yatak düzenlemeleri, kaza sonrası düzenlemeler dahil günümüz mühendislik hizmetine uygun değildir. Yapılan incelemeler sonucu çıkan bulgular, demiryolu alt yapısının uygun olduğunu, kazanın meydana gelmesinde alt yapı ile ilgili bir etkinin söz konusu olmadığını göstermektedir. Kazanın meydana geldiği Uzunköprü-Halkalı hattında yapılan incelemeler sonunda yolun alt yapısına ve üst yapısına uygun olduğu ve seyir güvenliğini olumsuz yönde etkilemediği kanaatine varılmıştır."

Tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları, dün görülen 7’nci duruşma öncesi yürüdü.

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