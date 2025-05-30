Çorlu tren faciasında verilen karara Başsavcılıktan itiraz

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Mahkeme, 4 sanığın ‘bilinçli taksir’ suçundan, 5 sanığın da ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan cezalandırılmasına hükmetti. 4 sanığın da beraatına karar verildi. Sanıklara iyi hal indirimi de yapılarak, 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. Mahkeme tutuksuz sanıklar Mümin Karasu, Nihat Aslan, Turgut Kurt ve Özkan Polat’ın tutuklanmasına karar verdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU YETERSİZ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya ilişkin tebliğnamesini tamamlayarak, Yargıtay 12. Ceza Dairesine sundu. 12 Mayıs tarihli 67 sayfalık tebliğnamede, sanık Celaleddin Çabuk hakkında verilen beraat kararının onanması talep edilirken, diğer 12 sanık hakkında verilen hükmün bozulması istendi. Tebliğnamede, yetersiz bilirkişi raporu ile hüküm kurulduğu belirtilerek verilen hükmün bozulması talep edildi.