Çorlu Posta Kodu kaçtır? Çorlu ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Çorlu Tekirdağ'a bağlı ilçelerden biridir. Çorlu'nun mahalle ve köylerinin posta kodları birbirlerinden farklılık gösterir.

Çorlu'nun Posta Kodu Kaçtır?

Çorlu, Tekirdağ'ın bir ilçesidir ve posta kodu da 59850'dir. Çorlu merkezde yaklaşık olarak 12 adet mahalle bulunur. Bu rakamlar Silahtar bölgesi için 6, Yenice bölgesi içinse 1'dir. Aynı zamanda Çorlu'da 7 adet merkez köy bulunmaktadır. Bu merkez köylerin ve mahallelerin posta kodları bölgelere göre değişkenlik gösterir. Bu posta kodlarının orada yaşayan insanlar tarafından bilinmesi bir hayli önemlidir.

Eğer siz de Çorlu'da yaşıyorsanız ve posta kodunuzu bilmiyorsanız, öğrenmeniz sizin yararınıza olacaktır. Çünkü artık posta kodlarına hayatımızın hemen hemen her noktasında ihtiyaç duyuyoruz. İşte Çorlu'da bulunan mahalle ve köylerin posta kodları ve listesi:

Çorlu'nun Mahallelerinin Posta Kodları

Çorlu - 59850 (Alipaşa, Cumhuriyet, Çobançeşme, Esentepe, Havuzlar, Hıdırağa, Hürriyet, Muhittin, Reşadiye, Rumeli, Şeyh Sinan ve Zafer mahalleleri)

Merkezköyler - 59850 (Deregündüzlü, Maksutlu, Önerler, Sarılar, Seymen, Şahpaz ve Türkgücü köyleri)

Silahtar - 59860 (Cemaliye, Hatip, Kazımiye, Kemalettin, Nusratiye ve Silahtarağa mahalleleri)

Yenice - 59850 (Merkez mahallesi)

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