Çorbacıda akılalmaz olay: 'Ben senin babanı tanıyorum' kavgasında bıçaklandı

Olay, saat 03.30 sıralarında, Seydim Mahallesi'nde Eğirdir Gölü kenarındaki yürüyüş yolunda meydana geldi. Eğlence mekanında vakit geçirdikten sonra çorbacıya gelen 4 arkadaş grubu ile yan masada oturan Mahmut Ayyıldız ve arkadaşı birbirine laf attı. İddiaya göre, Ayyıldız'ın yan masada oturanlardan birine 'Ben senin babanı tanıyorum' sözleri üzerine kavga çıktı. Restorandakilerin tepkisi üzerine göl kenarındaki yürüyüş yoluna giden iki grup burada da kavgayı sürdürdü. O.G., yanındaki bıçakla Mahmut Ayyıldız'ı göğsünden yaraladı. Yaralı halde tekrar çorbacıya gelen Ayyıldız, “Ben ölüyorum, hakkınızı helal edin" dedi ve bu sırada kolundaki saat koparak, masada kaldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayyıldız Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ayyıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Şüpheli O.G. ile yanındaki 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere Eğirdir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.