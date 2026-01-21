×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çorbacıda akılalmaz olay: 'Ben senin babanı tanıyorum' kavgasında bıçaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Mahmut Ayyıldız#Isparta#Bıçaklı Saldırı
Çorbacıda akılalmaz olay: Ben senin babanı tanıyorum kavgasında bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 13:19

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, restoranda çorba içerken birbirine laf atan iki grup arasında çıkan tartışma, Mahmut Ayyıldız'ın (46) diğer gruptan birine 'Ben senin babanı tanıyorum' sözleri üzerine kavgaya dönüştü. Mekanın dışına çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Ayyıldız, ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 03.30 sıralarında, Seydim Mahallesi'nde Eğirdir Gölü kenarındaki yürüyüş yolunda meydana geldi. Eğlence mekanında vakit geçirdikten sonra çorbacıya gelen 4 arkadaş grubu ile yan masada oturan Mahmut Ayyıldız ve arkadaşı birbirine laf attı. İddiaya göre, Ayyıldız'ın yan masada oturanlardan birine 'Ben senin babanı tanıyorum' sözleri üzerine kavga çıktı. Restorandakilerin tepkisi üzerine göl kenarındaki yürüyüş yoluna giden iki grup burada da kavgayı sürdürdü. O.G., yanındaki bıçakla Mahmut Ayyıldız'ı göğsünden yaraladı. Yaralı halde tekrar çorbacıya gelen Ayyıldız, “Ben ölüyorum, hakkınızı helal edin" dedi ve bu sırada kolundaki saat koparak, masada kaldı.

Çorbacıda akılalmaz olay: Ben senin babanı tanıyorum kavgasında bıçaklandı

Haberin Devamı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayyıldız Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Ayyıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Şüpheli O.G. ile yanındaki 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere Eğirdir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözden Kaçmasın2 yıl arayla iki kadına kıydı Caninin kardeşi de tutuklandı2 yıl arayla iki kadına kıydı ! Caninin kardeşi de tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahmut Ayyıldız#Isparta#Bıçaklı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!