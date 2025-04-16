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Çorba içmeye gitti çatışmada öldü

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#Pendik#Koray İspir#Çatışma
Çorba içmeye gitti çatışmada öldü
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 07:00

İstanbul Pendik’te, 27 Mart 2025’te 01.30 sıralarında, bir lokantada çorbasını içerken çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan Koray İspir (40) vurulup ölürken, Emrullah G. (29) ve Yusuf T. (40) de yaralandı.

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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayın aynı lokantanın sahipleri olan Ö. ailesi ile G. ailesi arasında yaşanan alacak verecek meselesinden kaynaklandığını belirledi. Koray İspir’in olay anında lokantada sadece müşteri olarak bulunduğu ve çatışmayla herhangi bir bağlantısının olmadığı ortaya çıktı.Saldırıda kullanılan plakasız aracın, A.G. adına kayıtlı bir BMW olduğu tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyonla, saldırıya karıştığı belirlenen 5 şüpheli 10 Nisan günü Sancaktepe’de yakalandı. Silahı kullanan kişi M.S. (19), otomobili kullanan Ö.K. (24), olayı azmettiren, 9 suç kaydı olan otomobilin sahibi A.G. (35), şüphelilerle birlikte hareket eden M.B. (27) ve G.B. (32) gözaltına alındı.

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5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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#Pendik#Koray İspir#Çatışma

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