Çöpün yanında buldu gözlerine inanamadı: Tam 1,6 milyon lira değerinde | 'Altınları görünce çok şaşırdım'

Olay, dün Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesine destek olmak için dayısının yoğurtlarını satan 7 kardeşin en büyüğü Ömer Çoban, dün akşam saatlerinde evine dönerken, çöpün yanında çanta buldu. Çantanın içinde yüklü miktarda altın olduğunu fark eden Ömer, durumu annesi Fatma Çoban’a anlattı.

Annesiyle birlikte polis merkezine giden Ömer, altınları ekiplere teslim etti. Yapılan incelemede altınların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 600 bin lira olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla altınlar sahibine teslim edildi.

Altınlar sahibine ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Ömer Çoban, “Ben eve dönerken çöpün kenarında bir tane çanta buldum. Çantanın içinde altın görünce hemen eve getirdim. Anneme söyledim çöpün kenarında böyle bir şey buldum. O da bana dedi ki, gidip bunu polise verelim. Biz de gidip polise verdik. Sonra polisler altınların sahibini buldular ve ona verdiler. Çantanın içinde altınları görünce çok şaşırdım. Ben bir genç olarak üzerime düşeni yaptım. Altınlar sahibine ulaştığı için çok mutluyum. Bu davranışımdan dolayı Vali amca bana hediye gönderdi. Vali amcaya çok teşekkür ediyorum. Bana tablet, forma, kırtasiye malzemeleri, top gönderdi. Onun için çok teşekkür ederim ona" dedi.

‘İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK’

Ömer Çoban’ın Dedesi İshan Çoban (68) ise "Torunum çöpte bulduğu altını polise teslim ettiği için çok gururluyum. Çok memnun oldum. İnsanlık görevimizi yaptık. Altınları polise verdik. Altınlar da sahibine ulaştı" diye konuştu.