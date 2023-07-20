×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çöpten şüphelenip alarma geçtiler, evine çilingirle girince sağ buldular

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Site#Diyarbakır Haberleri
Çöpten şüphelenip alarma geçtiler, evine çilingirle girince sağ buldular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 16:17

Diyarbakır'da bir sitede tek başına oturan, 10 gün kapısının önüne çöp koymayıp, zile de cevap vermeyen M.N. (58) isimli kadın, durumdan şüphelenen bina görevlisinin ailesine bildirmesi üzerine çilingirle girilen evinde sağ bulundu.

Haberin Devamı

Kayapınar ilçesinde 7 katlı bir apartmanın son katında tek başına yaşayan M.N., kapının önüne 10 gündür çöp bırakmayınca bina görevlisi ailesine haber verdi. Siteye gelen M.N.’nin yakınları, zili çaldı, açan olmayınca da gidebileceği yerlere bakıldı. Site çevresi ve kentin birçok yerinde arama yapıldı.

Çöpten şüphelenip alarma geçtiler, evine çilingirle girince sağ buldular

M.N. bulunamayınca da itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırıp girdikleri evde M.N.’yi sağ buldu. M.N.'ye evin önünde bekleyen ambulanstaki görevliler tarafından sağlık kontrolü yapıldı. Ekipler, daha sonra evin önünden ayrıldı. 

Çöpten şüphelenip alarma geçtiler, evine çilingirle girince sağ buldular

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Site#Diyarbakır Haberleri