Çöpteki koliler şebekeyi çökertti

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Kolileri açan işçiler, çok sayıda hap bulunduğunu görünce şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinde, kolilerin içerisinde uyuşturucu haplar ve hap yapımında kullanılan atıklar bulunduğu belirlendi. Hapların diğer atıklardan ayrıştırılmasıyla toplam 10 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, kolilerin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ÇEKÇEKLE GETİRİP KONTEYNERE BIRAKMIŞ

Polis ekipleri, kolilerin çekçekle atık toplayan bir kişi tarafından konteynerlere bırakıldığını tespit etti. Çalışmayı sürdüren polis ekipleri, kolilerin daha önce bir kamyonetten indirildiği görüntülere de ulaştı. Kolileri kamyonetten indiren ve çekçeğe yükleyen kişilerin Hulisi Y. (56), Abdulkadir D. (46) ve Mehmet T. (25) olduğu tespit edildi. Üç şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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ÖNCE İMALATHANEYE SONRA DEPOYA ULAŞILDI

Fatih’teki imalathane olarak kullanılan işyerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, aramalarda çok sayıda boş kapsül ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu Başakşehir’de olduğu belirlenen depoda yapılan aramalarda 785 kilogram pregabalin maddesi ve 643 bin 476 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.