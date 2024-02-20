×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çöpte ölü bulunan yeni doğmuş bebek, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Bebek#Eskişehir Haberleri
Çöpte ölü bulunan yeni doğmuş bebek, kimsesizler mezarlığına defnedildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 16:12

Eskişehir şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin cenazesi, asri mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi.

Haberin Devamı

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, 27 Ocak'ta bant üzerinde yeni doğmuş bir kız bebeği ölü buldu.

Çöpte ölü bulunan yeni doğmuş bebek, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerindeki bebeğin cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çöpte ölü bulunan yeni doğmuş bebek, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Otopsi işlemlerinin ardından morgda yasal olarak 15 gün bekletilen bebeğin cenazesi, herhangi bir yakınının başvurmaması üzerine asri mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi.

Haberin Devamı

Çöpte ölü bulunan yeni doğmuş bebek, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince bebeğin ailesi aranırken; kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile netlik kazanacak. 

Çöpte ölü bulunan yeni doğmuş bebek, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Bebek#Eskişehir Haberleri

BAKMADAN GEÇME!