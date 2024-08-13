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Çöplükte 15 köpek cesedi

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#Uzunköprü#Köpek#Katliam
Çöplükte 15 köpek cesedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:00

Niğde ve Ankara Altındağ’daki iddiaların ardından bu kez de Edirne Uzunköprü’den köpek katliamı haberi geldi. Çöplüğe atılan çuvalların içinden tam 15 köpek cesedi çıktı. Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Uzunköprü’den gelen bir ihbarı değerlendiren Doğayı ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği yetkilileri, belediyeye ait çöplükte köpek ölülerinin çuvallar içerisinde vahşi depolama alanına bırakıldığını tespit etti. Dernek yetkilileri, karşılaştıkları manzarayı cep telefonuyla kaydedip Uzunköprü Belediyesi’ni de etiketleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla harekete geçen belediye ekipleri, 15 köpeğin öldürülmesiyle ile ilgili inceleme başlatarak polis ve jandarmaya haber verdi. Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de olay sonrası sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili savcılığa verilen dilekçede Hayvanları Koruma Kanunu gereğince ‘Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmü uyarınca soruşturma başlatılması talebinde bulunuldu.

‘ŞİDDETLE KINIYORUZ’

Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Martin, sokak hayvanlarının vahşice katledilmesini şiddetle kınadıklarını söyledi: “Çöplük alanına kimliği belirsiz kişilerce katledilip atılan sokak hayvanlarıyla alâkalı sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Bizler sivil toplum örgütleri ve Uzunköprü Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Çünkü onların yaşamdan koparılmasını şiddetle kınıyoruz. Sorumlular adalet önünde hesap verecek. Bu süreçten sonra sivil toplum örgütleriyle birlikte onların yaşam haklarını sonuna kadar savunacağımızı da kamuoyuna belirtmek istiyorum” dedi.

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#Uzunköprü#Köpek#Katliam

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