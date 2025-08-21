×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLER Gündem Haberleri

‘Çöplük’ tekrar ‘kumsala’ döndü

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Aksu Çayı#Beşgöz Deresi
‘Çöplük’ tekrar ‘kumsala’ döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 07:00

ANTALYA Aksu Çayı ile Beşgöz Deresi arasında yer alan Kumköy Sahili, uzun yıllar bölge halkının oba olarak kullandığı alanlardaki baraka ve çardaklarla gündeme geldi.

Haberin Devamı

Sayıları hızla artan ve kiraya bile verilmeye başlanan bu yapılar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yıkım kararı üzerine önceki aylarda Aksu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. Barakaların sökülmesinin ardından sahilde ciddi miktarda çöp kaldı. Bölgeyi kullanmaya devam eden tatilciler de çöplerini kumsalda bırakmayı sürdürdü.

Çıkan haberlerin ardından Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kumköy Sahili’ndeki çöp ve atıkları topladı. Ekiplerin çalışmasıyla sahil kısa sürede temizlenirken, vatandaşlar ve turistler temizlenen kumsalda yeniden vakit geçirmeye başladı.

‘Çöplük’ tekrar ‘kumsala’ döndü
Kumköy Sahili, Mart 2021’de caretta carettaların yuvalama alanı ilan edilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Aksu Çayı#Beşgöz Deresi

BAKMADAN GEÇME!