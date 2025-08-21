‘Çöplük’ tekrar ‘kumsala’ döndü

Haberin Devamı

Sayıları hızla artan ve kiraya bile verilmeye başlanan bu yapılar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yıkım kararı üzerine önceki aylarda Aksu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı. Barakaların sökülmesinin ardından sahilde ciddi miktarda çöp kaldı. Bölgeyi kullanmaya devam eden tatilciler de çöplerini kumsalda bırakmayı sürdürdü.

Çıkan haberlerin ardından Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kumköy Sahili’ndeki çöp ve atıkları topladı. Ekiplerin çalışmasıyla sahil kısa sürede temizlenirken, vatandaşlar ve turistler temizlenen kumsalda yeniden vakit geçirmeye başladı.

Kumköy Sahili, Mart 2021’de caretta carettaların yuvalama alanı ilan edilmişti.