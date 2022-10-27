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Çöplüğe atılmış 188 yıllık mezar taşı bulundu

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#Muğla#Köyceğiz#Mezar Taşı
Çöplüğe atılmış 188 yıllık mezar taşı bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 09:55

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Namnam Çayı kenarındaki çöplüğe molozlarla birlikte dökülmüş tarihi bir mezar taşı bulundu.

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Hamitköy Mahallesi sınırları içindeki çöplükte Döğüşbelen Mahallesi’nden Necmi Güdür isimli vatandaş tarafından görülen ve koruma altına alınan taşın ll.Mahmut döneminde (1250) 1834 tarihinde vefat eden Hacı Selim oğlu Hacı Hasan’a ait mezar taşı olduğu bildirildi.

Mezar taşının çöplüğe atılmasından dolayı üzüntülerini bildiren vatandaşlar, bu davranışın ecdada saygısızlık olduğunu ifade etti.

Hangi mezarlıktan ve nereden getirilip atıldığı bilinemeyen taşla ilgili gereği yapılmak üzere Jandarmaya bilgi verildi.

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#Muğla#Köyceğiz#Mezar Taşı

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