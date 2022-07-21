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Çöpleri konteynere değil, yere döktü! Belediye ekipleri tespit etti

#Konteyner#Çöp#Muğla
Çöpleri konteynere değil, yere döktü Belediye ekipleri tespit etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetinin kasasındaki çöpleri önündeki konteyner yerine yere boşaltan kişi, belediye ekiplerince tespit edildi. Bu kişiye döktüğü çöpler geri toplatılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Konacık Mahallesi'nde kapalı kasa kamyonetle gelen kişi, aracındaki çöpleri önündeki çöp konteynerleri yerine yere boşalttı. Sürücü, fırça ile kamyonetinin içinde kalan atıkları da yere süpürüp, bölgeden ayrıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerden çöpleri döken kişiyi belirleyip, kendisine ulaşarak uyardı. Bunun üzerine o kişi geri dönüp, döktüğü çöpleri toplayarak tekrar kamyonetine yükledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çöpleri konteynere değil, yere döktü Belediye ekipleri tespit etti

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesabından, "Bodrum'a zarar vermek isteyenlere karşı mücadelemizi, teknolojik sistemlerimizle de sürdürüyoruz. Yarımadamızın dört bir yanına yerleştirdiğimiz kameralar ile çevreye zarar verdiğini tespit ettiğimiz şahıslara olay anında müdahale ederek, atıklarını kendilerine toplatıyor ve yasal işlem uyguluyoruz" paylaşımında bulundu.

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#Konteyner#Çöp#Muğla

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