Copernicus Olimpiyatı’nda liseli Yusuf dünya birincisi

BABASI fizik, annesi biyoloji öğretmeni olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi hazırlık sınıfı öğrencisi Yusuf Demirkaya, 6 aylıkken ailesiyle birlikte Mardin’den İstanbul’a geldi. İlkokul ikinci sınıftayken üstün yetenekli öğrencilerin kabul edildiği Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) de eğitim almaya başlayan Yusuf’un fiziğe ilgisi erken yaşlarda başladı.

FİZİK MERAKI BABADAN

Özellikle pandemi döneminde uzaktan ders aldığı sırada evde babasının anlattığı fizik derslerini dinleyen Yusuf, ortaokul son sınıfa geldiğinde BİLSEM’deki fizik öğretmeni Burcu Türkkan ile çalışmaya ve uluslararası hakemli bilimsel makaleleri okumaya başladı. Aynı yıl uluslararası olimpiyatlara katılmaya karar verdi ve yarışmanın Türkiye ayağını başarıyla tamamladı. TÜBİTAK’ın desteğiyle ABD’deki finallere katıldı. ABD’de 2019 yılından beri düzenlenen Copernicus Olimpiyatı’na ilkokuldan lise son seviyesine kadar ülke yarışmalarını tamamladıktan sonra katılabiliyor. Puanlama her seviye için ayrı ayrı yapılıyor. Yusuf, bu olimpiyatlarda fizik ve astronomi alanındaki sınavları tamamlayarak kendi yaş kategorisinde birinci oldu ama aldığı 94 puanla da tüm yaş kategorileri arasında en üst seviyede başarı elde etti. Bu başarı ona ‘Absolute Winner’ unvanını kazandırdı.

94 PUANLA REKOR SKOR

Gelecekte de fizik alanında çalışmalarını sürdürmek istediğini dile getiren Yusuf, kendisini başarıya götüren süreci şöyle anlattı: “Olimpiyatların Türkiye ayağında öncelikle bir sınavdan geçmem gerekiyordu. Bunun ardından ABD’deki olimpiyatlarda da alanımla ilgili bir sınava girdim. Yarışmada yaklaşık 40 ülkeden 200 öğrenci vardı. Olimpiyatı düzenleyen Rice Üniversitesi’ndeki akademisyenler ve NASA çalışanlarıyla bir araya gelip fikirlerimizi sunma fırsatımız oldu.Yarışmadaki sınavda 94 puan aldım. Olimpiyatta ‘tarihi skor’ denilecek derecelerden birini elde etmiş oldum. Bu da benim için ayrı bir gurur nedeni.”

TÜRKİYE’NİN GURURU

BİLSEM Fizik Öğretmeni Burcu Türkkan, “Yusuf henüz 8’inci sınıftayken akademisyenlerin bile anlamakta zorluk çekebileceği üst düzey fizik makalelerini okuyordu. Kendisiyle bu alanda yoğun bir şekilde çalışıyorduk. Yusuf’un olimpiyatlarda da başarılı olacağını biliyordum. Beni yanıltmadı. ABD’de bayrağımızı dalgalandırdık ve bu oldukça büyük bir gururdu. Türk eğitim sisteminin böyle bir öğrenci yetiştirmesi nedeniyle bu gurur aslında tüm Türkiye’ye ait. Çevremizdeki herkes de çok sevindi“ dedi.