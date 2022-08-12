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Çöpe atmayı düşündüğü yünlerin içinden 116 bin lira değerinde altın çıktı

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#İzmir#Urla#Altın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 13:40

İzmir’in Urla ilçesinde bir vatandaşın kabartılması için yorgancıya verdiği yünlerin içinden 116 bin lira değerinde 17 adet kulplu reşat altını çıktı. Yünlerin içinde buldukları altını görünce büyük şaşkınlık yaşayan dükkan sahipleri, altınları sahibine teslim etti.

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Gülcan A. isimli vatandaş, 1 Ağustos'ta annesinden kalma yünleri kabartılması için yorgancıya verdi. Gülcan A., dükkanı oğlu Bayram Akgün (38) ile birlikte işleten Nazlı Akgün’e (61) annesinden kalan yünleri çöpe atmaktan son anda vazgeçtiğini, koyun yünlerini kabarttıktan sonra yastık yapmak istediklerini anlattı. Annesine işlerinde yardım eden Nazlı Akgün’ün kızı Gülter Akyol (40) ise geçen gün koyun yünlerini kabartmaya başladı.

İşlem sırasında kırmızı kese içerisinde çok sayıda altın bulan Akyol, durumu hemen annesi ve ağabeyine haber verdi. Dükkan sahipleri, 116 bin lira değerindeki 17 adet kulplu reşat altını gördüklerinde şok oldu. Altınların bulunmasıyla müşteriye mesaj atan Bayram Akgün ve ailesi, altınları Gülcan A.’ya teslim etti.

Çöpe atmayı düşündüğü yünlerin içinden 116 bin lira değerinde altın çıktı

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"İÇİNDEN HAZİNE ÇIKTI"

Olayı anlatan Nazlı Akgün, “Müşteri, bohçayı atmaya kıyamadığını söyledi. Bohça annesinden kalmış. Bohça teslim edildikten 10 gün sonra kızım yardıma geldiğinde yünleri kabartmaya başladı ve kırmızı keseyi buldu. Hemen yukarı çıkıp ‘Anne bu yün kimin? İçinden hazine çıktı’ dedi. Müşteriyi aradık. Oğlunu yollayıp altınları aldı. Hem altınları hem de yünlerini teslim ettik” dedi.

Bayram Akgün ise, “Altınları ablam buldu. Hemen tezgaha altınları döktük. 17 adet altın bulduk. Müşteriye kese ve altını fotoğraflı mesajla ilettik. Kendisi bize teşekkür etti” diye konuştu.

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#İzmir#Urla#Altın

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