‘Çöpçüler Kralı’yla ‘20 Saniyede Pırıl Pırıl’

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Öğrenciler ve veliler tarafından heyecanla karşılanan proje, her gün 20 saniyelik bir geri sayımla sınıf düzeninin sağlanmasını hedefliyor. Bu süreç, öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleşerek öğrencilere her ortamda temizlik alışkanlığı kazandırıyor.

DİĞER OKULLARA İLHAM

Proje kapsamında, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın “Çöpçüler Kralı” filminden esinlenerek hazırlanan pankart da dikkat çekti ve beğeni topladı. Okul idaresi, bu yaratıcı uygulamanın öğrencilerde çevre bilincini artırmayı amaçladığını belirtti. Okulda ayrıca, öğrencilere örnek olmak adına veliler arasında bir kitap okuma yarışması ve Müdür Gökhan Baykal’ın şefliğinde Güngören ilçesinin tüm okullarından katılan velilerinden oluşan bir veli korosu etkinliği de başlatıldı. Baykal, üç projeyle diğer okullara ve velilere ilham kaynağı olmayı hedeflediklerini, projelerin topluma katkı sağlamasını umut ettiklerini söyledi.