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İklim diplomasisinde en son 2009 yılındaki Kopenhag zirvesinin ardından, benzer bir düğüm Antalya’da yaşandı.

Ortak zemin arayışıyla zaten iki gün uzayarak Birleşmiş Milletler (BM) tarihinin en uzun iklim konferansına dönüşen 31. Taraflar Konferansı (COP31) sonuçsuz kapandı.

Türkiye’nin başkanlığındaki zirvede gerilim, konferansın genel sonuçlarını içeren ‘örtü karar’ (cover decision) metni üzerinden çıktı. Nihai taslakta fosil yakıtlardan çıkış ifadesinin yer almamasına Avrupa Birliği (AB) ve Pasifik ada ülkelerinin itiraz etmesiyle kapanış oturumunda tansiyon yükseldi. Kameralara da yansıyan o anlarda COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, oturum akışına müdahale etmek isteyen BM İklim Sekreteryası İcra Sekreteri Simon Stiell’i "Yerine geç" diyerek uyardı. Kurum, "Bundan sonra yeni bir metin olmayacak. Zaten uzlaşının sağlanmadığı bir ortamda biz yeni bir metin çalışması yapmayacağız" dedi.

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COP31'i yerinde takip eden Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanı ve Küresel İklim Diyalogları Kurucusu Umay Yılmaz, AB'nin itirazının arkasında Panama'nın daha önce yaptığı açıklamaya işaret etti. Yılmaz'a göre AB, metnin zaten kabul edilmeyeceğini anlayarak kapanışta öne çıkmak istedi.

‘Örtü karar’ı torba yasa üzerinden anlatan Yılmaz, “COP31'de hazırlanan bir tane çerçeve karar var. Hani torba yasa vardır ya, birkaç farklı konuyu tek bir yasaya koyarsınız ve bunların hepsini aynı yasa kapsamında çözüme kavuşturursunuz. Hepsini birlikte kabul eder, geçersiniz. Çerçeve karar da buna benziyor. Bu, COP toplantılarında uygulanan bir yöntem. O konuların hepsiyle ilgili tek bir karar alırsınız. 3 tane taslak çerçeve karar var. İlk yayımlanan taslakta, Dubai'de yazılan ifadenin aynısına 'acilen' sözcüğü eklenmişti” şeklinde konuştu.

‘İLK TASLAK ÇOK İDDİALIYDI, HERKESİN KABUL ETMESİ ZORDU’

İlk taslaktaki iddialı hedeflerin ülkelerin itirazıyla törpülendiğini aktaran Umay Yılmaz, “İkinci haftanın pazartesi günü ilk taslak metin yayımlandı. Bu metinde elektrifikasyon hedefi vardı, başka hedefler vardı. Finansmana ilişkin güçlü hedefler de bulunuyordu. Yani ilk gün yayımlanan taslak oldukça zorlayıcı bir karardı. Çok idealistti, çok iddialıydı, neredeyse mükemmel bir metindi. Açıkçası herkesin bunu kabul etmesi zordu” ifadelerini kullandı.

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‘MURAT KURUM UZLAŞIYA ÇOK ÖNEM VERDİ’

İlk taslağa gelen itirazların ardından uzlaşma sağlamak amacıyla metnin neredeyse yarı yarıya kısaltıldığını aktaran Yılmaz, “Çünkü Murat Kurum uzlaşıya çok önem verdi” dedi. Kurum’un tüm tepkilere rağmen temiz elektriğe geçiş hedefini ise koruduğunu ekledi:

“Bu karara çok fazla itiraz geldi. Elektrifikasyona da fosil yakıtlarla ilgili düzenlemeye de itiraz edildi. Bunun üzerine COP Başkanlığı, itiraz edilen maddeleri metinden çıkararak ikinci versiyonu yayımladı. Bu versiyonda fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin hiçbir ifade yer almıyordu.

Ancak Murat Kurum elektrifikasyon hedefini olduğu gibi korudu. Buna da tepki gösterilmesine rağmen değiştirmedi. Finansmanla ilgili güçlü ifadeleri ise uzlaşma sağlanabilmesi için biraz zayıflattı, yumuşattı. 18 sayfalık doküman 9 sayfaya düştü. Metin neredeyse yarı yarıya kısaltıldı. Bütün bunlar uzlaşma sağlanabilmesi için yapıldı. Çünkü Murat Kurum uzlaşıya çok önem verdi.”

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‘ASIL MESELE PANAMA'DAN ÇIKTI'

Yılmaz, zirvede fosil konusundaki ilk tepkinin aslında karar öncesinde Panama’dan geldiğine dikkat çekti. “Panama böyle sert bir açıklama yapmasaydı AB aynı ölçüde sert çıkış yapmazdı” diyen Umay Yılmaz’a göre ‘bu konuda Avrupa Birliği ikili oynadı’:

“Asıl mesele Panama'dan çıktı. Avrupa Birliği'nin de burada ikili oynadığını düşünüyorum. Panama, COP31'in ikinci haftasının ortalarında bir basın toplantısı düzenledi ve fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin karar içermeyen bir metni reddedeceğini açıkça duyurdu. Panama Çevre Bakanı, ‘Fosil yakıtlardan çıkışın yer almadığı bir metni kabul etmiyorum. Kapanış toplantısında da itiraz edeceğim, görüşmeleri kilitleyeceğim. Böyle bir kararı kesinlikle kabul etmeyeceğim’ dedi.

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Panama hafta içinde böyle sert bir açıklama yapmasaydı Avrupa Birliği aynı ölçüde sert bir çıkış yapar mıydı, bilmiyorum. Bundan emin değilim. Ancak sonuçta Panama'ya söz gelmeden önce Avrupa Birliği çok sert bir çıkış yaptı ve metne itiraz etti. Ardından kapanış toplantısında Panama da Avrupa Birliği'ni takip ederek fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin bir kararın bulunmadığı metni kabul etmeyeceğini açıkladı. Zaten onu birkaç kişi daha takip etti. Öyle olunca da metin kabul edilmedi.”

‘COP31 çok zor bir zamanda yapılıyor, çok taraflılık ağır bir sınavdan geçecek’ demiştik. Aynı şekilde COP32 de böyle geçecek. Bu dönemi öngörmüştük ama böyle bir COP öngörmemiştik. Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Umay Yılmaz

‘AB, 'COP'UN KAHRAMANI' OLMAK İSTEDİ’

Panama’nın kararı zaten veto edeceğini öngören AB’nin bunu diplomatik bir fırsata çevirdiğini savunan Yılmaz, “AB, Panama'nın kapanış toplantısında fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin bir karar bulunmadığı takdirde metni reddedeceğini biliyordu. Panama itiraz ettiğinde de zaten metin kabul edilemeyecekti. Bence Avrupa Birliği bunu bir fırsat olarak gördü ve kapanış toplantısında Panama'dan önce davranarak metni kendisi reddetti. 'COP'un kahramanı' olmak istedi" diye konuştu.

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Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Yılmaz, şöyle devam etti: “Bir de, Avrupa Birliği finansman konusunda çok geri adım attı, oldukça geri planda kaldı. Seller, kuraklıklar ve aşırı hava olayları yaşanıyor. Belediyelerin ve devletlerin bu olumsuz etkilerle mücadele edebilmek için finansmana ihtiyacı var. Dolayısıyla iklim değişikliğine adaptasyon için ayrılan finansmanın artırılması gerekiyordu. Ancak Avrupa Birliği bu konuda hep geri planda kaldı. Finansmanın artırılmasına ilişkin tartışmalara pek dahil olmadı.”

‘AVRUPA'NIN ÇIKIŞININ ARKASINDA SAVUNMA HARCAMALARI VAR’

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın AB’nin bütçe önceliklerini değiştirdiğini aktaran Yılmaz, AB’nin iklim finansmanı konusunda geri planda kalmasının da bu nedenle olduğunu söyledi. Yılmaz, belirsiz konjonktürde diğer ülkelerin de finansman taahhütü vermekte zorlandığını ekledi:

“Burada Avrupa'da bütçelerin ve kaynakların büyük ölçüde savunma sanayisine yönlendirildiği söyleniyor. Bir savaş döneminden geçiyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başlayan süreç Avrupa Birliği'ni çok zor durumda bıraktı. Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar, ABD'nin attığı adımlar ve uluslararası gelişmeler karşısında sürekli Avrupa Birliği'nin tutumu sorgulanıyor.

Avrupa Birliği'nin de güçlü ve ortak bir ordusu, yeterli bir savunma kapasitesi olmadığı için özellikle son üç-dört yılı bu açıdan oldukça zor geçirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla kaynaklarını savunmaya yönlendiriyorlar ve başka alanlara ayırabilecekleri yeterli bütçeleri kalmıyor. Aslında bu yalnızca Avrupa Birliği'ne özgü bir durum değil. Bütün dünyada benzer bir belirsizlik yaşanıyor.

Bir de Trump'ın dış politikası var. Oldukça öngörülemez ve belirsiz bir politika izliyor. Ne yapacağı belli olmuyor. Bu nedenle ülkeler, yarın ne olacağını bilemedikleri için kendi bütçelerini ve mali kaynaklarını ellerinde tutmak istiyorlar. Ülkeler mevcut belirsizlikler nedeniyle finansman taahhütlerinde bulunmakta isteksiz davrandı.”

‘İKİNCİ BÜYÜK ANLAŞMAZLIK DA ELEKTRİFİKASYONDA YAŞANDI’ Bir taraftan da elektrifikasyon konusunda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Ülkelerin bir kısmı elektrifikasyonu destekliyor ve enerji sistemlerinin elektrikli hale gelmesini istiyor. Bir kısmı ise elektrifikasyonu desteklemekle birlikte sayısal hedefe karşı çıkıyor. Yani 2035 yılına kadar elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılmasını çok zor bir hedef olarak görüyor ve bu hedefin metinde yer almasını istemiyor. Bir başka grup ise hem elektrifikasyona hem de sayısal hedefe karşı çıkıyor. Elektrifikasyon konusunun hiç metinde bulunmamasını istiyor. Dolayısıyla ikinci büyük anlaşmazlık da elektrifikasyon konusunda yaşandı. Böyle olunca metin bir o tarafa, bir bu tarafa kaydı. Çok zor bir metin haline geldi. Uzlaşma arayışları ve görüşmeler devam etti ancak müzakerelerde bir türlü ortak nokta bulunamadı. Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Umay Yılmaz

‘EN BÜYÜK ÇELİŞKİ, TEK FOSİL KARARI PETROL ÜLKESİ DUBAİ’DE ALINMIŞTI’

Yılmaz, iklim zirvelerinin 31 yıllık geçmişinde fosil yakıtlardan çıkışa dair en net kararın, tepkilere rağmen ev sahipliği yapan petrol devi Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) alınabildiğine dikkat çekti.

Umay Yılmaz, “COP toplantıları 31 yıldır yapılıyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşmayla ilgili en cesur, en net karar yalnızca Dubai'deki COP'ta alındı. Başka da olmadı. Bu aslında çok çelişkili bir durum. Çünkü Dubai, yani Birleşik Arap Emirlikleri, bir Körfez ülkesi ve aynı zamanda petrol üreticisi bir ülke. Dubai'de COP yapılacağı açıklandıktan sonra bütün dünya, 'Bir petrol ülkesinde COP olmaz' diyerek tepki gösterdi. Oranın COP Başkanı da zirvenin başarılı geçmesini, tarihe geçmesini istiyordu. Beş-altı ay boyunca bu protestoları dinledi. Sonra nasıl olduysa bu karar orada çıktı" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN SUÇU DEMEK HAKSIZLIK OLUR’

Çevre ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Yılmaz, "Biz birçok konuyu Etiyopya'ya bıraktık. Etiyopya COP32'de çözülsün diye karar alıp geçtik. Bu COP31'i başarısız yapar. Burada yeni bir tuğla koyamadık. Ama bu Murat Kurum'un sorumluluğundaki bir durum değil. Mesela Trump bu iki hafta içinde hiçbir şey söylemedi ama Amerika'nın finansmana katkı sağlamaması gibi şeylerin COP31'de bir adım geri gitmemize etkisi var. Yani bu tamamen Türkiye'nin suçu diyemeyiz, haksızlık olur" dedi.

‘2009’DA DA AYNI ÇIKMAZ YAŞANDI AMA O ZAMAN DÜNYA İLERLİYORDU’

COP31’deki tıkanıklığı uzlaşma sağlanamayan 2009 Kopenhag zirvesiyle kıyaslayan Yılmaz, “Kopenhag'da da benzer bir şey yaşanmıştı. Ama o dönem, iklim konularında ilerleyebiliyorduk. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki artık dünya tam bir sıkışmışlık içinde. Böyle bir dönemde sadece COP'ta değil, birçok alanda ilerlemek büyük fedakarlık gerektiriyor” şeklinde konuştu.