COP31’in dönem başkanı da ev sahibi de Türkiye oldu: 196 ülkenin liderleri iklim için Türkiye’de masaya oturacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 22:30

Brezilya’daki COP30 zirvesinde müzakereleri yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2025’te düzenlenecek COP31’in Türkiye’nin ev sahipliğinde ve başkanlığında yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum, Türkiye’nin kırılgan bölgeleri de kapsayan adil ve dengeli bir iklim konferansı düzenleyeceğini belirtti.

Brezilya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/ UNFCCC) 30. Taraflar Konferansı’nda (COP30) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında yürütülen müzakereler sonrası önümüzdeki yıl düzenlenecek COP31 Taraflar Konferansı’nın Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına karar verildi.

Kararı açıklayan Bakan Kurum, "Bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz. Türkiye olarak; sadece kendi bölgesine değil, özellikle Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan, adil ve dengeli bir taraflar konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Şimdiden COP31’de hepinizi dünyanın kalbi, kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye’de misafir etmeyi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

