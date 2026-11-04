COP31’deki ‘Yeşil Bölge’ çözüm üssü olacak

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BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlıklar devam ediyor. Türkiye, COP31’e Antalya’da 527 bin metrekare alanı Mavi Bölge, 582 bin metrekare alanı da Yeşil Bölge olmak üzere toplam 1 milyon 100 bin metrekare alanda ev sahipliği yapacak. Mavi Bölge’de dünya liderleri iklimin geleceğini müzakere ederken; Yeşil Bölge’de ise bu müzakerenin uygulamaya dönüşmüş hali gösterilecek. Yani, Yeşil Bölge, COP31’in 'uygulama COP’u' vizyonunun merkezi olacak. Yeşil enerjinin nasıl kullanıldığı, Sıfır Atık’ın nasıl yönetildiği, gıdanın nereden geldiği gibi 12 tematik başlığın uygulaması katılımcılara sahada gösterilecek.

SIFIR ATIKTAN START UP’LARA

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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yeşil Bölge’ye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü: COP31 Yeşil Bölge. Burada diyaloglar uzlaşıya, fikirler aksiyona dönüşüyor. Çocukları, gençleri, girişimcileri ve iş dünyasını buluşturan Yeşil Bölge; Sıfır Atık'tan bilime, dirençli şehirlerden start-up'lara kadar iklim çözümlerinin merkez üssü olacak. Konserler, sergiler, söyleşiler, etkinlik mekânlarıyla Yeşil Bölge festival alanına dönecek. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kulandı.

YAŞAYAN EKOSİSTEM

Yeşil Bölge’de Sıfır Atık, İklim Finansmanı, Enerji ve Ulaşım, Bilim ve Teknoloji, Dirençli Şehirler, Yeşil Sanayileşme, Kültür ve Medeniyet, İş Dünyası (TOBB), start-up Zone ve COPArt tematik merkezleri oluşturuluyor. Yeşil Bölge, yalnızca bir sergileme alanı değil, 'kimseyi geride bırakmama' ilkesi doğrultusunda iklim çözümlerinin birlikte üretildiği ve uygulamaya dönüştürüldüğü yaşayan bir ekosistem olacak. Bu yaklaşım daha COP31 başlamadan güçlü bir toplumsal karşılık da buldu. Zirveye 154 farklı ülkeden toplam 45 binden fazla kişi gönüllü olmak için başvururken; 2 bine yakın sivil toplum kuruluşu ve belediye katılmak istedi.

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7 İLÇEDE 2 GÜN UZAKTAN EĞİTİM

COP31 nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Manavgat ve Serik ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda 11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitim yapılacak.