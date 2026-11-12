COP31'de ünlülerden dünya liderlerine çağrı: Artık söz değil eylem zamanı

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Meryem Uzerli, Tuba Büyüküstün, Demet Şener, Bülent İnal, Şahika Ercümen, Ceyda Ateş, Serkan Altunorak ve Ava Yaman, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması için verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Meryem Uzerli, Türkiye'deki organizasyonun önemine değinerek, "Çok sayıda dünya lideri burada. Bunun bir parçası olmak bizim için de gurur verici. Hem bir anne olarak hem de gelecek nesiller için buradayız. Çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları ve kendimiz için artık çok acil bir noktaya geldik. Bu nedenle burada bulunmak, ilgi göstermek, farkındalık yaratmak ve destek vermek çok önemli" dedi.

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'KARAR ALMAK YETMİYOR'

Oyuncu ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün de iklim krizinin özellikle çocuklar üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, "Bu artık acil bir konu. Meryem'in de söylediği gibi çocuklarımız, çocuklarımızın çocukları ve gelecek nesiller için artık uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Sadece karar almak yetmiyor. Son dönemlerde dünyanın her yerinde seller, yangınlar ve birçok olay yaşanıyor. Bunlardan en çok çocuklar etkileniyor. Üstelik bu konuda en suçsuz olanlar onlar. Biz, onlara böyle bir dünya sunuyoruz. O yüzden bir an önce sorumluluk alıp harekete geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.