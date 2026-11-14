COP31’de sanatla iklim mesajı

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20 Kasım’a kadar konferansın Green Zone ve Blue Zone alanlarında ziyaret edilebilen sergi, iklim krizi, doğanın kırılganlığı ve insanın çevre üzerindeki etkisini sanatın farklı ifade biçimleriyle ele alıyor. Asaf Erdemli, Berkan Baycan, Ceylan Sakin Dökmen, Gönül Nuhoğlu, İsmet Doğan ve Murat Uçar’ın eserlerinden oluşan seçki; doğa, hafıza, dönüşüm ve aidiyet kavramlarına odaklanıyor. Sanatçıların çalışmaları, ziyaretçileri insanın doğayla ilişkisini ve gezegenin geleceği karşısındaki sorumluluklarını yeniden düşünmeye davet ediyor.

Asaf Erdemli, geri dönüştürülmüş metallerden hazırladığı 31 ters lale heykeliyle tüketim alışkanlıklarına dikkati çekerken, Berkan Baycan ‘Observer’ adlı video çalışmasında doğanın insan faaliyetlerine tanıklığını işliyor. Ceylan Sakin Dökmen metal heykellerinde doğanın kırılganlığı ve yenilenme gücünü ele alırken, Gönül Nuhoğlu ‘Dreaming Rhino’ eseriyle iklim krizi karşısındaki toplumsal duyarsızlığı sorguluyor.

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İsmet Doğan, ‘Kök-en’ ve ‘Autos’ serilerinde insanın doğayla, geçmişiyle ve aidiyet duygusuyla ilişkisini inceliyor. Murat Uçar ise Türkiye tarihinde ilklere imza atmış 36 ismin yaşamını eserlerine taşıyarak kolektif hafızaya dikkati çekiyor. Seçki, sanat aracılığıyla çevresel sorunlara ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.